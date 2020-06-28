Тарасов: если бы 75 лет назад у страны была такая мощь, посмели бы на нас напасть?

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о своём отношении к Дню Победы.
«Спасибо за поддержку вчера на игре, не всегда удаётся побеждать и лучшее время исправить ситуацию — это следущая игра. Сегодня добрался до директа и понял, что многие уже приблизительно знают, о чём мой „Инстаграм“, и интересуются часто о моем отношении к тем или иным вещам. Например, громкая тема парада ко Дню Победы. В этом году он был 24 июня!
Что я думаю? Я очень люблю этот праздник Победы, и у меня всегда волосы дыбом от письма, в котором мой дед описывал действия на фронте. Лучшее, что мы можем сделать, — это громко вспоминать их имена, а также отмечать этот день достойно, как свой день рождения (по сути, так оно и есть). В нашей стране, особенно в столице, это уже традиция, целое национальное достояние. Если бы 75 лет тому назад была у нас такая мощь, не знаю посмели ли на нас напасть бы. А вы что думаете?" — написал Тарасов на своей странице в «Инстаграме».
- 28 июня 2020
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