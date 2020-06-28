«Арсенал» повторил рекорд по числу выходов в полуфинал Кубка Англии

Лондонский «Арсенал» в 30-й раз вышел в полуфинал Кубка Англии, повторив достижение «Манчестер Юнайтед». В четвертьфинале «канониры» обыграли «Шеффилд Юнайтед» со счётом 2:1.

Третье место по количеству полуфиналов занимает «Эвертон» (26), четвёртое – «Ливерпуль» которому эта стадия покорялась 24 раза.



В других парах 1/4 финала Кубка Англии встретятся «Лестер Сити» и «Челси», а также «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Сити», который в финале прошлого розыгрыша разгромил «Уотфорд» (6:0).

«Арсенал» является рекордсменом по количеству выигранных Кубков Англии (13). Второе место занимает «Манчестер Юнайтед» (12). Далее идут «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» (по 8).