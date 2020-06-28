Оздоев — об игре «Тамбова» в матче с «Уралом»: смотреть очень приятно

Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев похвалил футболистов «Тамбова» за игру в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» (счёт 1:2, идёт 2-й тайм).

«За „Тамбовом“ смотреть очень приятно, красиво играют», — написал Оздоев в своём «твиттере».

Матч «Урал» — «Тамбов» проходит на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Обслуживает матч московская бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным, ассистируют ему судьи на линиях Дмитрий Сафьян и Андрей Болотенков.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Тамбов». В середине первого тайма хозяева открыли счёт, отличился Эрик Бикфалви с пенальти. На 68-й минуте счёт сравнял Михаил Костюков, но вскоре «Урал» вновь вывел вперёд Бикфалви.