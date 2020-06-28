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«Уотфорд» исключил трёх игроков из состава из-за вечеринки на 20 человек

«Уотфорд» исключил трёх игроков из состава из-за вечеринки на 20 человек
Футбол / Англия 0

«Уотфорд» на своём официальном сайте сообщил о временном отстранении трёх футболистов из-за нарушения карантина.

«Андре Грэй, Натаниэл Чалоба и Домингуш Кина были исключены Найджелом Пирсоном из состава „Уотфорда“ для обеспечения здоровья и безопасности всех игроков, сотрудников и официальных лиц в сегодняшней игре», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее стало известно, что нападающий «Уотфорда» Андре Грэй провёл вечеринку на 20 человек, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса. 26 июня Грэю исполнилось 29 лет, в честь чего футболист решил устроить вечеринку дома.

Сегодня, 28 июня, в матче 32-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» сыграет с «Саутгемптоном». Начало встречи — в 18:30 мск.

Игрок клуба АПЛ провёл вечеринку на 20 человек, несмотря на карантин
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