«Урал» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский «Урал» обыграл «Тамбов» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». Обслуживала матч московская бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным, ассистировали ему Дмитрий Сафьян и Андрей Болотенков.
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 20-й минуте гол забил Эрик Бикфалви, который реализовал 11-метровый. Гости отыгрались в середине второго тайма — на 68-й минуте отличился Михаил Костюков, которому ассистировал Алексей Рыбин. Через пару минут «Урал» вывел вперёд Бикфалви с передачи Юрия Бавина. На 83-й минуте «Урал» остался вдесятером, за две жёлтые карточки был удалён Бикфалви.
«Урал», набрав 28 очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» (25) — на 13-м месте.
- 28 июня 2020
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