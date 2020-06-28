Губерниев — о назначении Талалаева: отличный выбор, «Крылья»! Я с детства за Андрея

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение Андрея Талалаева главным тренером самарских «Крыльев Советов».
«Талалаев в Самаре! Отличный выбор, „Крылья“! Я с детства за Андрея, буду ярко поддерживать тренера! Вперёд, „Крылышки“!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Сегодня, 28 июня, главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович был освобождён от занимаемой должности. Самарский клуб объявил о назначении Андрея Талалаева главным тренером команды. Контракт с 47-летним российским специалистом заключён сроком на два года.
Андрей Талалаев ранее возглавлял юношескую сборную России, нижегородскую «Волгу», «Тамбов», ереванский «Пюник» и «Химки». В качестве игрока Талалаев выступал за «Торпедо», «Динамо-Газовик», «Томь», итальянский «Тревизо» и нижегородский «Локомотив».
- 28 июня 2020
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