Президент «Торпедо»: без денег нас в РПЛ никто не ждёт

Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал, что будет с командой, если по итогам следующего сезона она завоюет право на выход в Российскую Премьер-Лигу.
«Скажу честно: мешать команде выигрывать необходимое для повышения в классе количество матчей никто не будет. Мы понимаем, что надо выходить подготовленными, но если спортивный принцип превалирует над этим и команда завоюет право играть в РПЛ, то, конечно, будем стараться изыскивать возможности и выходить в высшую лигу.
При этом я не уверен, что мы повысим финансирование. Если мы сможем играть с тем бюджетом, что есть сейчас, плюс прикинем, сколько можем заработать в самой Премьер-Лиге, то выступать там будем. Без денег нас в РПЛ никто не ждёт, поэтому будем исходить из финансовой составляющей, которая сейчас есть в стране и мире", — приводит слова Маслова пресс-служба клуба.
1 июня «Торпедо» объявило о назначении Дениса Маслова на пост президента клуба. Ранее этот пост покинула Елена Еленцева.
Напомним, что Российский футбольный союз принял решение досрочно завершить сезон-2019/2020 в ФНЛ. «Торпедо», набрав 53 очка в 27 встречах, завершило сезон на четвёртом месте в турнирной таблице ФНЛ.
- 28 июня 2020
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