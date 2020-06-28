Президент «Торпедо»: сейчас у нас, кроме контрактов с игроками, ничего нет. Даже автобуса

Президент «Торпедо» Денис Маслов обозначил главный вектор развития московского клуба.

«Расскажу об этапах, по которым мы движемся. У «Торпедо» их будет несколько. Первый, который уже пройден, этап окончательного приобретения клуба и выплата всех имеющихся долгов. Второй период, более объёмный, с которым, на мой взгляд, и связано мое назначение: наращивание «инфраструктурных мускул», потому что клуб для предпринимателя – это всё равно бизнес-модель.

На сегодняшний день у «Торпедо», кроме заключенных контрактов с футболистами, ничего нет, даже автобуса. Опережая вопрос, скажу, что он наконец появится, в бюджете этого сезона заложен первый взнос и лизинговые платежи. Если в июле мы сделаем оплату, а мы её сделаем, в феврале появится новый автобус, который сейчас производят в Германии. Возвращаясь к инфраструктуре: она включат в себя строительство ФОКа, которое находится на завершающей стадии.

Работы сейчас не останавливаются ни на один день, планируем до конца года ввести его в эксплуатацию. Следующий момент – строительство собственного стадиона. Разбирать действующую легендарную арену мы начнем в конце этого года. В инфраструктурный критерий также входит детская спортивная школа, потому что на данный момент этот вопрос находится в зачаточном состоянии. По нашей оценке, этот этап продлится три-четыре года.

А третий этап, который будет продолжаться, как мы надеемся, бесконечно, это спортивный этап. Это и есть те достижения, о которых говорят все болельщики: громкие победы, возможное завоевание различных трофеев. Без второго этапа мы никогда не достигнем этапа третьего, поэтому сейчас основная задача клуба – нарастить «инфраструктурную мощь», чтобы мы могли гордиться не только прошлым, но и настоящим «Торпедо», — приводит слова Маслова пресс-служба клуба.



1 июня «Торпедо» объявило о назначении Дениса Маслова на пост президента клуба. Ранее этот пост покинула Елена Еленцева.



Напомним, что Российский футбольный союз принял решение досрочно завершить сезон-2019/2020 в ФНЛ. «Торпедо», набрав 53 очка в 27 встречах, завершило сезон на четвёртом месте в турнирной таблице ФНЛ.