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Дмитрий Парфёнов: «Урал» титаническими усилиями вырвал победу над «Тамбовом»

Дмитрий Парфёнов: «Урал» титаническими усилиями вырвал победу над «Тамбовом»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1).

«Матч ожидаемо получился сложным. Мы находимся рядом в турнирной таблице, поэтому присутствовало давление и нервозность. Пропустили мяч, после чего пришлось титаническими усилиями вырывать победу. Хочу поблагодарить ребят, они молодцы, проявили характер. Уже который матч они проводят с огромным напряжением. Мы хотели реабилитироваться, плюс играли дома», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Победу «Уралу» принёс дубль полузащитника Эрика Бикфалви.

«Урал», набрав 28 очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч клуб проведёт 1 июля на выезде с «Оренбургом».

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