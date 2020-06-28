Дмитрий Парфёнов: «Урал» титаническими усилиями вырвал победу над «Тамбовом»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1).
«Матч ожидаемо получился сложным. Мы находимся рядом в турнирной таблице, поэтому присутствовало давление и нервозность. Пропустили мяч, после чего пришлось титаническими усилиями вырывать победу. Хочу поблагодарить ребят, они молодцы, проявили характер. Уже который матч они проводят с огромным напряжением. Мы хотели реабилитироваться, плюс играли дома», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Победу «Уралу» принёс дубль полузащитника Эрика Бикфалви.
«Урал», набрав 28 очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч клуб проведёт 1 июля на выезде с «Оренбургом».
- 28 июня 2020
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