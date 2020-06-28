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«Саутгемптон» обыграл «Уотфорд» благодаря дублю Ингса

«Саутгемптон» обыграл «Уотфорд» благодаря дублю Ингса
Футбол / Англия 0

В матче 32-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» добился победы над «Уотфордом». Встреча проходила на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс оформил дубль, отличившись на 16-й и 70-й минутах.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Третий гол «святых» забил Джеймс Уорд-Праус на 82-й минуте. Автогол Яна Беднарека позволил «Уотфорду» размочить счёт.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ему помогали Стюарт Бёрт и Дэниел Кук. Резервный арбитр — Кевин Френд.

«Саутгемптон», набрав 40 очков в 32 матчах, поднялся на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд» (18) занимает 16-е место.

Англия - Премьер-лига. 32-й тур
28 июня 2020, воскресенье. 18:30 МСК
Уотфорд
Уотфорд
Окончен
1 : 3
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Ингс – 16'   0:2 Ингс – 70'   1:2 Беднарек – 79' (автогол)   1:3 Уорд-Праус – 82'
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