«Саутгемптон» обыграл «Уотфорд» благодаря дублю Ингса

В матче 32-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» добился победы над «Уотфордом». Встреча проходила на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс оформил дубль, отличившись на 16-й и 70-й минутах.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Третий гол «святых» забил Джеймс Уорд-Праус на 82-й минуте. Автогол Яна Беднарека позволил «Уотфорду» размочить счёт.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ему помогали Стюарт Бёрт и Дэниел Кук. Резервный арбитр — Кевин Френд.
«Саутгемптон», набрав 40 очков в 32 матчах, поднялся на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд» (18) занимает 16-е место.
- 28 июня 2020
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