«Саутгемптон» обыграл «Уотфорд» благодаря дублю Ингса

В матче 32-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» добился победы над «Уотфордом». Встреча проходила на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс оформил дубль, отличившись на 16-й и 70-й минутах.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Третий гол «святых» забил Джеймс Уорд-Праус на 82-й минуте. Автогол Яна Беднарека позволил «Уотфорду» размочить счёт.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ему помогали Стюарт Бёрт и Дэниел Кук. Резервный арбитр — Кевин Френд.

«Саутгемптон», набрав 40 очков в 32 матчах, поднялся на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд» (18) занимает 16-е место.