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Между игроками «Барселоны» и Сетьеном произошёл конфликт после матча с «Сельтой»

Между игроками «Барселоны» и Сетьеном произошёл конфликт после матча с «Сельтой»
Футбол / Испания 0

Игроки «Барселоны» после матча 32-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (2:2) высказали претензии главному тренеру команды Энрике Сетьену, сообщает Marca.

По данным источника, конфликт произошёл в раздевалке. Футболисты упрекали тренера в некоторых тактических решениях. Также игроки не согласны с некоторыми методами работы тренера и считают, что не добьются успеха, если ничего не изменится.

«Барселона», набрав в 32 турах 69 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Идущий вторым мадридский «Реал» отстаёт на одно очко и имеет одну игру в запасе.

Следующий матч «Барселона» проведёт 30 июня с мадридским «Атлетико». Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

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