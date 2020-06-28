«Ред Булл Зальцбург» завоевал седьмое чемпионство подряд

«Ред Булл Зальцбург» досрочно стал чемпионом Австрии, разгромив «Хартберг» в матче 30-го тура национального чемпионата (3:0).

«Зальцбург» завоевал чемпионство за два тура до финиша чемпионата. После 30 туров команда набрала 44 очка. Ближайший преследователь, ЛАСК, набрал 33 балла. «Ред Булл» выиграл чемпионат Австрии в седьмой раз подряд. Клуб выигрывал трофей 14 раз (1993/1994, 1994/1995, 1996/1997, 2006/2007, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020).

«Ред Булл Зальцбург» ранее стал семикратным обладателем Кубка Австрии. В финальном матче Кубка Австрии «Зальцбург» встречался с «Аустрией», которая выступает во втором дивизионе страны. Игра прошла на нейтральном поле и завершилась победой команды из Зальцбурга со счётом 5:0.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 в чемпионате Австрии в марте был приостановлен. Турниры возобновили 2 июня.