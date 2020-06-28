Марио Гомес завершил карьеру после выхода «Штутгарта» в Бундеслигу

Нападающий «Штутгарта» Марио Гомес завершил карьеру, сообщается на официальном сайте немецкой команды.

В матче 34-го тура второй Бундеслиги «Штутгарт» проиграл «Дарштадту» со счётом 1:3, но, несмотря на поражение, вышел в Бундеслигу. Гомес покинул поле на 82-й минуте встречи. Форвард забил единственный гол своей команды на 42-й минуте.

«После долгой и выдающейся карьеры Марио Гомес, которому 10 июля исполнится 35 лет, прощается со „Штутгартом“. Спасибо за твои усилия и твои голы в нашей футболке, Марио!» — сообщает пресс-служба клуба.

Гомес — воспитанник «Штутгарта». Дебютировал за основную команду 9 марта 2004 года в матче Лиги чемпионов с «Челси». Провёл за «Штутгарт» 230 матчей, забил 110 голов, отдал 30 голевых передач. Гомес также выступал за «Баварию», «Вольфсбург», «Бешикташ» и «Фиорентину».