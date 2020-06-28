Источник: Артур подписал с «Ювентусом» 5-летний контракт

Бразильский полузащитник «Барселоны» Артур Рамос подписал пятилетний контракт с туринским «Ювентусом», утверждает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, боснийский полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич успешно прошёл медицинское обследование в «Барселоне». Испанский и итальянский клубы обменяются игроками по окончании сезона с доплатой со стороны «Ювентуса» в размере € 10 млн.
Артур перешёл в «Барселону» летом 2018 года из «Гремио». Сумма трансфера составила € 31 млн. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провёл 21 матч в чемпионате Испании (14 — в основном составе), забил три гола и отдал три результативные передачи.
«Ювентус» купил Пьянича летом 2016 года у «Ромы» за € 32 млн. В этом сезоне 30-летний хавбек принял участие в 24 матчах Серии А (22 — в основе), забил три мяча и отдал две голевые передачи.
- 28 июня 2020
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