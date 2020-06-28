Турнирная таблица РПЛ: «Ростов» вышел на третье место
В Российской Премьер-Лиге состоялись матчи 24-го тура.
Лидер и действующий чемпион турнира «Зенит» на своём поле одержал победу над «Крыльями Советов» со счётом 0:0. «Локомотив», который занимает второе место, в гостях переиграл «Рубин» (2:0).
«Ростов» обыграл тульский «Арсенал» (2:1) и вышел на третье место в турнирной таблице. При этом матч «Краснодара» с «Оренбургом» в 24-м туре не состоялся. «Ростов» и «Краснодар» набрали по 41 очку, однако краснодарцы сыграли 22 матча вместо 24. «Оренбургу» могут присудить техническое поражение.
ЦСКА, занимающий пятое место, поделил очки с «Динамо» (0:0). «Ахмат» сыграл вничью с «Сочи» (1:1) и покинул зону вылета.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
- 28 июня 2020
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