Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Киевское «Динамо» проиграло «Десне», пропустив решающий гол в компенсированное время

Киевское «Динамо» проиграло «Десне», пропустив решающий гол в компенсированное время
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 28-го тура чемпионата Украины черниговская «Десна» обыграла киевское «Динамо» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина. Обслуживала матч арбитр Екатерина Монзуль, ассистировали ей судьи на линиях Александра Ардашева и Марина Стрелецкая.

Счёт был открыт в начале матча — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Виктор Цыганков. «Десна» быстро восстановила равновесие благодаря голу Егора Картушова на 12-й минуте. В середине первого тайма «Десна» вышла вперёд — гол в свои ворота забил Ибрагим Каргбо. На 86-й минуте счёт сравнял Цыганков, которому ассистировал Карлос Де Пена. Победу «Десне» принёс Андрей Гитченко, который отличился на 92-й минуте с передачи Левана Арвеладзе.

Украина - Премьер-лига. Плей-офф чемпионов. 6-й тур
28 июня 2020, воскресенье. 19:30 МСК
Десна
Чернигов
Окончен
3 : 2
Динамо К
Киев
0:1 Цыганков – 4'   1:1 Картушов – 12'   2:1 Каргбо – 26' (автогол)   2:2 Цыганков – 86'   3:2 Гитченко – 90+2'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020