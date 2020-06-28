Киевское «Динамо» проиграло «Десне», пропустив решающий гол в компенсированное время

В матче 28-го тура чемпионата Украины черниговская «Десна» обыграла киевское «Динамо» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина. Обслуживала матч арбитр Екатерина Монзуль, ассистировали ей судьи на линиях Александра Ардашева и Марина Стрелецкая.

Счёт был открыт в начале матча — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Виктор Цыганков. «Десна» быстро восстановила равновесие благодаря голу Егора Картушова на 12-й минуте. В середине первого тайма «Десна» вышла вперёд — гол в свои ворота забил Ибрагим Каргбо. На 86-й минуте счёт сравнял Цыганков, которому ассистировал Карлос Де Пена. Победу «Десне» принёс Андрей Гитченко, который отличился на 92-й минуте с передачи Левана Арвеладзе.