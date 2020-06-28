Киевское «Динамо» проиграло «Десне», пропустив решающий гол в компенсированное время
В матче 28-го тура чемпионата Украины черниговская «Десна» обыграла киевское «Динамо» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина. Обслуживала матч арбитр Екатерина Монзуль, ассистировали ей судьи на линиях Александра Ардашева и Марина Стрелецкая.
Счёт был открыт в начале матча — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Виктор Цыганков. «Десна» быстро восстановила равновесие благодаря голу Егора Картушова на 12-й минуте. В середине первого тайма «Десна» вышла вперёд — гол в свои ворота забил Ибрагим Каргбо. На 86-й минуте счёт сравнял Цыганков, которому ассистировал Карлос Де Пена. Победу «Десне» принёс Андрей Гитченко, который отличился на 92-й минуте с передачи Левана Арвеладзе.
- 28 июня 2020
-
22:24
-
22:21
-
22:04
-
21:55
-
21:39
-
21:37
-
21:31
-
21:13
-
21:11
-
20:52
-
20:50
-
20:30
-
20:26
-
20:13
-
20:10
-
19:55
-
19:51
-
19:50
-
19:36
-
19:29
-
19:26
-
19:04
-
19:00
-
18:46
-
18:23
-
18:23
-
18:08
-
18:07
-
18:03
-
17:41
-
17:40
-
17:33
-
17:26
-
17:24
-
17:20
Партнерский контент