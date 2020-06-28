«Эспаньол» — «Реал»: составы команд на матч 32-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы команд на матч 32-го тура испанской Примеры «Эспаньол» — «Реал». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Эспаньол»: Диего Лопес, Гомес, Бернардо, Кабрера, Дидак, Эмбарба, Давид Лопес, Рока, Дардер, У Лэй, Де Томас.
Запасные: Ойер, Варгас, Калеро, Каллери, Кампусано, Хави Лопес, Лосано, Меламед, Мелендо, Налдо, Педроса, Санчес.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Азар, Кроос, Марсело, Каземиро, Вальверде, Бензема, Иско.
Запасные: Ареоля, Альтубе, Асенсио, Бэйл, Гутьеррес, Диас, Мариано, Винисиус, Милитао, Хамес Родригес, Родриго, Эрнандес.
Встреча состоится в Барселоне на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат». «Реал», набрав в 31 туре 68 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Эспаньол» (24) — на последнем, 20-м месте.
- 28 июня 2020
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