«Эспаньол» — «Реал»: составы команд на матч 32-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы команд на матч 32-го тура испанской Примеры «Эспаньол» — «Реал». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Эспаньол»: Диего Лопес, Гомес, Бернардо, Кабрера, Дидак, Эмбарба, Давид Лопес, Рока, Дардер, У Лэй, Де Томас.

Запасные: Ойер, Варгас, Калеро, Каллери, Кампусано, Хави Лопес, Лосано, Меламед, Мелендо, Налдо, Педроса, Санчес.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Азар, Кроос, Марсело, Каземиро, Вальверде, Бензема, Иско.

Запасные: Ареоля, Альтубе, Асенсио, Бэйл, Гутьеррес, Диас, Мариано, Винисиус, Милитао, Хамес Родригес, Родриго, Эрнандес.

Встреча состоится в Барселоне на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат». «Реал», набрав в 31 туре 68 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Эспаньол» (24) — на последнем, 20-м месте.