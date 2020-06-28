«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка Англии

В четвертьфинальном матче Кубка Англии «Ньюкасл Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» со счётом 0:2. Встреча состоялась Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена». Обслуживал матч арбитр Ли Мэйсон, ассистировали ему Скотт Леджер и Эдриан Холмс.

Счёт был открыт в первом тайме — на 37-й минуте автором забитого мяча стал Кевин Де Брёйне, который реализовал 11-метровый. В середине второго тайма «горожане» увеличили разрыв в счёте благодаря голу на 68-й минуте Рахима Стерлинга, которому ассистировал Филип Фоден.

«Манчестер Сити» является действующим обладателем Кубка Англии. В финале прошлогоднего розыгрыша «горожане» разгромили «Уотфорд» со счётом 6:0, и в шестой раз выиграли почётный трофей.