«Аталанта» обыграла «Удинезе» и одержала 8-ю победу подряд

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Аталанта» переиграла «Удинезе». Встреча проходила на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Счёт на 8-й минуте встречи открыл Дуван Сапата. В составе «Аталанты» оформил дубль Луис Мурьель. Хавбек бергамасков Алехандро Гомес отдал две результативные передачи. В составе «Удинезе» два гола забил Кевин Ласанья.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Ему помогали Родольфо Ди Вуоло и Дамьяно Ди Йорьо. Резервный арбитр — Джанлука Аурельяно.
«Аталанта» одержала восьмую победу подряд во всех турнирах. Клуб из Бергамо набрал 57 очков в 28 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Удинезе» (28) располагается на 15-м месте.
Результаты других матчей 28-го тура:
«Наполи» — СПАЛ — 3:1
«Сампдория» — «Болонья» — 1:2
«Сассуоло» — «Верона» — 3:3
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