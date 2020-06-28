«Аталанта» обыграла «Удинезе» и одержала 8-ю победу подряд

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Аталанта» переиграла «Удинезе». Встреча проходила на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Счёт на 8-й минуте встречи открыл Дуван Сапата. В составе «Аталанты» оформил дубль Луис Мурьель. Хавбек бергамасков Алехандро Гомес отдал две результативные передачи. В составе «Удинезе» два гола забил Кевин Ласанья.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Ему помогали Родольфо Ди Вуоло и Дамьяно Ди Йорьо. Резервный арбитр — Джанлука Аурельяно.

«Аталанта» одержала восьмую победу подряд во всех турнирах. Клуб из Бергамо набрал 57 очков в 28 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Удинезе» (28) располагается на 15-м месте.

Результаты других матчей 28-го тура:

«Наполи» — СПАЛ — 3:1

«Сампдория» — «Болонья» — 1:2

«Сассуоло» — «Верона» — 3:3