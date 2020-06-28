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«Аталанта» обыграла «Удинезе» и одержала 8-ю победу подряд

«Аталанта» обыграла «Удинезе» и одержала 8-ю победу подряд
Футбол / Италия 0

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Аталанта» переиграла «Удинезе». Встреча проходила на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Счёт на 8-й минуте встречи открыл Дуван Сапата. В составе «Аталанты» оформил дубль Луис Мурьель. Хавбек бергамасков Алехандро Гомес отдал две результативные передачи. В составе «Удинезе» два гола забил Кевин Ласанья.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Ему помогали Родольфо Ди Вуоло и Дамьяно Ди Йорьо. Резервный арбитр — Джанлука Аурельяно.

«Аталанта» одержала восьмую победу подряд во всех турнирах. Клуб из Бергамо набрал 57 очков в 28 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Удинезе» (28) располагается на 15-м месте.

Результаты других матчей 28-го тура:

«Наполи» — СПАЛ — 3:1

«Сампдория» — «Болонья» — 1:2

«Сассуоло» — «Верона» — 3:3

Италия - Серия А. 28-й тур
28 июня 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
2 : 3
Аталанта
Бергамо
0:1 Сапата – 8'   1:1 Ласанья – 31'   1:2 Мурьель – 71'   1:3 Мурьель – 79'   2:3 Ласанья – 87'
Италия - Серия А. 28-й тур
28 июня 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
1 : 2
Болонья
Болонья
0:1 Бэрроу – 72' (пен)   0:2 Орсолини – 74'   1:2 Бонаццоли – 88'
Италия - Серия А. 28-й тур
28 июня 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
3 : 3
Верона
Верона
0:1 Лазович – 51'   1:1 Бога – 53'   1:2 Стемпиньски – 57'   1:3 Пессина – 68'   2:3 Бога – 77'   3:3 Рожерио – 90+7'
Италия - Серия А. 28-й тур
28 июня 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
3 : 1
СПАЛ
Феррара
1:0 Мертенс – 4'   1:1 Петанья – 29'   2:1 Кальехон – 36'   3:1 Юнес – 78'
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