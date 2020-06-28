«Я впервые рад штрафу». Игрок «Уикома» пришёл на тренировку в футболке «Ливерпуля»

Нападающий «Уиком Уондерерс» англичанин Адебайо Акинфенва пришёл на тренировку команды в футболке «Ливерпуля» и был оштрафован за это.

«Я впервые был счастлив заплатить штраф в клубе!» — написал Акинфенва в своём «инстаграме».

Напомним, что «Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за последние 30 лет. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/20).

Акинфенва известен благодаря своим габаритам: вес 38-летнего игрока превышает 100 килограммов. За свои огромные размеры он получил прозвище Зверь. В этом сезоне он провёл 32 матча в первой лиге и забил 10 голов.