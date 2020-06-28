Глушаков: голы — хорошо, но победы гораздо важнее. Двигаемся дальше, работаем над ошибками
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал в «Инстаграме» свой гол в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:1).
«Голы — хорошо, но победы гораздо важнее. Готовимся к Туле, двигаемся дальше, работаем над ошибками. Голы — в коллекцию», — написал Глушаков. Футболист также опубликовал видео своего гола.
Единственный гол грозненской команды забил Глушаков. Экс-капитан «Спартака» впервые в карьере забивает мячи в третьем туре чемпионата России подряд. Ранее хавбек поражал ворота «Динамо» и «Крыльев Советов».
На счету Глушакова в текущем сезоне РПЛ четыре гола и одна результативная передача в 19 матчах.
Глушаков ранее прокомментировал ничейный результат матча 24-го тура РПЛ с «Сочи».
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