АЕК Карреры потерпел поражение впервые с января, прервав серию из 17 матчей
В матче 30-го тура греческой Суперлиги афинский АЕК уступил «Олимпиакосу». Встреча проходила на Олимпийском стадионе в Афинах и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 38-й минтуте встречи Юсеф Эль-Араби открыл счёт. Спустя 7 минут Мохамед Камара увеличил преимущество «Олимпиакоса». Серхио Араужо забил единственный мяч АЕКа на 66-й минуте.
АЕК прервал серию без поражений в чемпионате и Кубке Греции, которая составила 17 матчей. В последний раз команда Массимо Карреры проигрывала 12 января ПАОКу (0:1).
Лидером чемпионата Греции является «Олимпиакос», который набрал 78 очков в 30 матчах. Второе место занимает ПАОК (59). На третьем месте располагается АЕК (56). Греческая Суперлига была возобновлена 6 июня.
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