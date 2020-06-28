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АЕК Карреры потерпел поражение впервые с января, прервав серию из 17 матчей

АЕК Карреры потерпел поражение впервые с января, прервав серию из 17 матчей
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 30-го тура греческой Суперлиги афинский АЕК уступил «Олимпиакосу». Встреча проходила на Олимпийском стадионе в Афинах и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 38-й минтуте встречи Юсеф Эль-Араби открыл счёт. Спустя 7 минут Мохамед Камара увеличил преимущество «Олимпиакоса». Серхио Араужо забил единственный мяч АЕКа на 66-й минуте.

АЕК прервал серию без поражений в чемпионате и Кубке Греции, которая составила 17 матчей. В последний раз команда Массимо Карреры проигрывала 12 января ПАОКу (0:1).

Лидером чемпионата Греции является «Олимпиакос», который набрал 78 очков в 30 матчах. Второе место занимает ПАОК (59). На третьем месте располагается АЕК (56). Греческая Суперлига была возобновлена 6 июня.

Греция - Суперлига. Плей-офф чемпионов. 4-й тур
28 июня 2020, воскресенье. 21:30 МСК
АЕК Афины
Афины
Окончен
1 : 2
Олимпиакос
Пирей
0:1 Эль-Араби – 38'   0:2 Камара – 45'   1:2 Араужо – 66'
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