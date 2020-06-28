АЕК Карреры потерпел поражение впервые с января, прервав серию из 17 матчей

В матче 30-го тура греческой Суперлиги афинский АЕК уступил «Олимпиакосу». Встреча проходила на Олимпийском стадионе в Афинах и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 38-й минтуте встречи Юсеф Эль-Араби открыл счёт. Спустя 7 минут Мохамед Камара увеличил преимущество «Олимпиакоса». Серхио Араужо забил единственный мяч АЕКа на 66-й минуте.

АЕК прервал серию без поражений в чемпионате и Кубке Греции, которая составила 17 матчей. В последний раз команда Массимо Карреры проигрывала 12 января ПАОКу (0:1).



Лидером чемпионата Греции является «Олимпиакос», который набрал 78 очков в 30 матчах. Второе место занимает ПАОК (59). На третьем месте располагается АЕК (56). Греческая Суперлига была возобновлена 6 июня.