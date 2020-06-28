Уткин: приход Талалаева в экстренной ситуации может помочь «Крыльям Советов»

Блогер Василий Уткин прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Крыльев Советов».
«О Талалаеве в „Крыльях“. Андрей — противоречивая фигура, я не думаю, что у него впереди какие-то карьерные успехи, превышающие уже достигнутые. Но, в частности, на короткой дистанции (не только, но тут точно) у него есть качества, которые могут работать. Он хорошо объясняет. Он работоспособен. Его приход в экстренной ситуации способен помочь. На длинной, начиная с года, Андрей сам и отыщет возможность всё испортить. Так бывало всегда. Люди меняются, скажете вы. Что же, я тоже надеюсь, что Андрей способен. Но сейчас похоже, что его согласие ввязаться в „Крылья“, которые сами по себе могут быть названы «Загадка дыры» последние лет 12, говорят, скорее, о прежнем желании в Премьер-Лигу любой ценой. „Оренбургу“, думаю, гаплык, а за 14-е место что же не побороться», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 28 июня 2020
-
23:55
-
23:36
-
23:29
-
23:20
-
23:08
-
22:55
-
22:36
-
22:24
-
22:21
-
22:04
-
21:55
-
21:39
-
21:37
-
21:31
-
21:13
-
21:11
-
20:52
-
20:50
-
20:30
-
20:26
-
20:13
-
20:10
-
19:55
-
19:51
-
19:50
-
19:36
-
19:29
-
19:26
-
19:04
-
19:00
-
18:46
-
18:23
-
18:23
-
18:08
-
18:07