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Уткин: приход Талалаева в экстренной ситуации может помочь «Крыльям Советов»

Уткин: приход Талалаева в экстренной ситуации может помочь «Крыльям Советов»
Футбол / РПЛ 0

Блогер Василий Уткин прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Крыльев Советов».

«О Талалаеве в „Крыльях“. Андрей — противоречивая фигура, я не думаю, что у него впереди какие-то карьерные успехи, превышающие уже достигнутые. Но, в частности, на короткой дистанции (не только, но тут точно) у него есть качества, которые могут работать. Он хорошо объясняет. Он работоспособен. Его приход в экстренной ситуации способен помочь. На длинной, начиная с года, Андрей сам и отыщет возможность всё испортить. Так бывало всегда. Люди меняются, скажете вы. Что же, я тоже надеюсь, что Андрей способен. Но сейчас похоже, что его согласие ввязаться в „Крылья“, которые сами по себе могут быть названы «Загадка дыры» последние лет 12, говорят, скорее, о прежнем желании в Премьер-Лигу любой ценой. „Оренбургу“, думаю, гаплык, а за 14-е место что же не побороться», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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