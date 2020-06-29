Фанаты «Динамо» Дрезден поддержали команду после вылета, устроив масштабное пирошоу

Болельщики дрезденского «Динамо» отреагировали на вылет своей команды из второй Бундеслиги необычным образом.
Тысячи фанатов «Динамо» пришли к стадиону «Рудольф Харбиг», чтобы поддержать команду во время последнего матча сезона с «Оснабрюком» (2:2). После матча болельщики устроили масштабное пирошоу и скандировали кричалки в поддержку «Динамо» вместе с футболистами, которые вышли к фанатам.
Ролики опубликованы на странице клуба в «Твиттере» и в аккаунте Ultras.Live.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Перед последним туром команда имела лишь теоретические шансы на на стыковые матчи за право остаться во второй Бундеслиге. Чёрно-желтым необходимо было побеждать дома «Оснабрюк» с разницей как минимум в 14 мячей, при этом «Вехен» и «Карлсруэ» должны были потерять очки. Однако оба конкурента одержали победы, и «Динамо» занял последнее место в лиге.
- 29 июня 2020
-
00:54
-
00:44
-
00:40
-
00:23
-
00:08
-
00:06
- 28 июня 2020
-
23:55
-
23:36
-
23:29
-
23:20
-
23:08
-
22:55
-
22:36
-
22:24
-
22:21
-
22:04
-
21:55
-
21:39
-
21:37
-
21:31
-
21:13
-
21:11
-
20:52
-
20:50
-
20:30
-
20:26
-
20:13
-
20:10
-
19:55
-
19:51
-
19:50
-
19:36
-
19:29
-
19:26
-
19:04