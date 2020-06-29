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Фанаты «Динамо» Дрезден поддержали команду после вылета, устроив масштабное пирошоу

Фанаты «Динамо» Дрезден поддержали команду после вылета, устроив масштабное пирошоу
Футбол / Германия 0

Болельщики дрезденского «Динамо» отреагировали на вылет своей команды из второй Бундеслиги необычным образом.

Тысячи фанатов «Динамо» пришли к стадиону «Рудольф Харбиг», чтобы поддержать команду во время последнего матча сезона с «Оснабрюком» (2:2). После матча болельщики устроили масштабное пирошоу и скандировали кричалки в поддержку «Динамо» вместе с футболистами, которые вышли к фанатам.

Ролики опубликованы на странице клуба в «Твиттере» и в аккаунте Ultras.Live.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Перед последним туром команда имела лишь теоретические шансы на на стыковые матчи за право остаться во второй Бундеслиге. Чёрно-желтым необходимо было побеждать дома «Оснабрюк» с разницей как минимум в 14 мячей, при этом «Вехен» и «Карлсруэ» должны были потерять очки. Однако оба конкурента одержали победы, и «Динамо» занял последнее место в лиге.

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