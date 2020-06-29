Источник: в понедельник «Барселона» и «Ювентус» объявят о трансферах Пьянича и Артура

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич подписал контракт с «Барселоной», а хавбек каталонцев Артур Рамос подписал соглашение с итальянским клубом, сообщает портал Goal в «твиттере».

По данным источника, оба клуба объявят о трансферах в понедельник, 29 июня. Испанский и итальянский клубы обменяются игроками по окончании сезона с доплатой со стороны «Ювентуса» в размере € 10 млн.



Артур перешёл в «Барселону» летом 2018 года из «Гремио». Сумма трансфера составила € 31 млн. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провёл 21 матч в чемпионате Испании (14 — в основном составе), забил три гола и отдал три результативные передачи.



«Ювентус» купил Пьянича летом 2016 года у «Ромы» за € 32 млн. В этом сезоне 30-летний хавбек принял участие в 24 матчах Серии А (22 — в основе), забил три мяча и отдал две голевые передачи.