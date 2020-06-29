Маротта: «Интер» находится на продвинутой стадии переговоров по Хакими

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал слухи относительно подписания игрока мадридского «Реала» Ашрафа Хакими, играющего на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».
«Цель клуба и семьи Чжан — делать инвестиции, используя возможности, которые предлагает рынок. Я не буду скрывать, что мы находимся на продвинутой стадии переговоров, но я также хотел бы подчеркнуть важность нынешнего состава, который сыграл с «Пармой» (2:1).
Спортивный директор нашего клуба — Пьеро Аузилио отлично справился с переговорами. Нам ещё предстоит прийти к полному соглашению, но завтра будет важный день, и мы посмотрим, как сложится ситуация. Я настроен оптимистично, Аузилио заслуживает похвалы за работу, которую он проделал за последние несколько месяцев», — цитирует Маротту Football Italia.
Маротту также спросили о других потенциальных инвестициях в течение лета, к примеру, таких как полузащитник «Брешии» Сандро Тонали.
«Как я уже сказал, клуб хочет поднять планку, думая об экономических возможностях в ситуации пандемии коронавируса, которая особенно сложна. Посмотрим, что нам может предложить рынок.
Операция по Хакими очень важна. Владельцы дали нам возможность рискнуть».
В нынешнем сезоне Хакими провёл в чемпионате Германии 33 матча, забил 5 мячей и отдал 10 результативных передач. Действующий контракт 21-летнего защитника с мадридским «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. В «Боруссию» он перешёл летом 2018 года на правах двухгодичной аренды.
- 29 июня 2020
-
02:56
-
02:47
-
02:34
-
02:07
-
00:54
-
00:44
-
00:40
-
00:23
-
00:08
-
00:06
- 28 июня 2020
-
23:55
-
23:36
-
23:29
-
23:20
-
23:08
-
22:55
-
22:36
-
22:24
-
22:21
-
22:04
-
21:55
-
21:39
-
21:37
-
21:31
-
21:13
-
21:11
-
20:52
-
20:50
-
20:30
-
20:26
-
20:13
-
20:10
-
19:55
-
19:51
-
19:50