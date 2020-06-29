Маротта: «Интер» находится на продвинутой стадии переговоров по Хакими

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал слухи относительно подписания игрока мадридского «Реала» Ашрафа Хакими, играющего на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».

«Цель клуба и семьи Чжан — делать инвестиции, используя возможности, которые предлагает рынок. Я не буду скрывать, что мы находимся на продвинутой стадии переговоров, но я также хотел бы подчеркнуть важность нынешнего состава, который сыграл с «Пармой» (2:1).

Спортивный директор нашего клуба — Пьеро Аузилио отлично справился с переговорами. Нам ещё предстоит прийти к полному соглашению, но завтра будет важный день, и мы посмотрим, как сложится ситуация. Я настроен оптимистично, Аузилио заслуживает похвалы за работу, которую он проделал за последние несколько месяцев», — цитирует Маротту Football Italia.

Маротту также спросили о других потенциальных инвестициях в течение лета, к примеру, таких как полузащитник «Брешии» Сандро Тонали.

«Как я уже сказал, клуб хочет поднять планку, думая об экономических возможностях в ситуации пандемии коронавируса, которая особенно сложна. Посмотрим, что нам может предложить рынок.

Операция по Хакими очень важна. Владельцы дали нам возможность рискнуть».

В нынешнем сезоне Хакими провёл в чемпионате Германии 33 матча, забил 5 мячей и отдал 10 результативных передач. Действующий контракт 21-летнего защитника с мадридским «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. В «Боруссию» он перешёл летом 2018 года на правах двухгодичной аренды.