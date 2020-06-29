Арнор Сигурдссон: вместе, как один, не смотря ни на что
21-летний исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон сделал новую публикацию в «Инстаграме», прикрепив фото с матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо», завершившегося вничью – 0:0.
«Вместе, как один, не смотря ни на что», — гласит подпись к фотографии.
Публикация доступна в «инстаграме» Арнора Сигурдссона.
В текущем сезоне 21-летний игрок, оцениваемый согласно порталу Transfermarkt.de в € 6,3 млн, принял участие в 25 встречах за ЦСКА во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
ЦСКА, набрав 37 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «армейцы», 30 июня, на своём поле встретится со «Спартаком».
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