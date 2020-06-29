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Йосси Бенаюн рассказал о несостоявшихся трансферах в «Спартак», «Динамо» и «Локомотив»

Йосси Бенаюн рассказал о несостоявшихся трансферах в «Спартак», «Динамо» и «Локомотив»
Футбол / РПЛ 0

Известный израильский полузащитник Йосси Бенаюн, который ранее выступал за «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал» признался, что имел предложения сразу от нескольких клубов Российской Премьер-Лиги.

«Были ли переговоры с клубами из России? Да, и несколько раз. Сначала у меня были варианты со «Спартаком», а затем спустя несколько лет еще с «Локомотивом». Но всё время в последние минуты что-то шло не так, и сделки срывались. Помню, еще и разговоры про «Динамо». Я был реально готов к переезду в Россию, почему нет?

Точно помню Валерия Карпина, он в то время работал в «Спартаке». Он реально хотел подписать меня. Активно общался с моим агентом. Я помню Карпина еще и как игрока, когда они с Мостовым играли за «Сельту». С ними тогда играл мой друг Хаим Ревиво. Тогда у «кельтов» была отличная команда. На мой взгляд, эта тройка была лучшей в клубе, и мне было приятно за ними наблюдать.

Считаю, что в России есть несколько сильных команд, которые всегда играют в еврокубках. Но чего уже сейчас об этом говорить, когда моя карьера окончена. Может, когда-нибудь в следующей жизни я еще поиграю в России (смеется). Или приеду в один из российских клубов как спортивный директор.

Про интерес ЦСКА я тоже помню. В разные периоды моей карьеры мной неоднократно интересовались российские команды», — цитируют Бенаюна «Известия».

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