Эрнесто Вальверде может вернуться в «Валенсию»

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может вновь возглавить «Валенсию», в которой он работал в период с декабря 2012 по июнь 2013 года, сообщает Onda Cero.
По информации источника, Эрнесто Вальверде и его помощник Джон Аспиазу находятся в поисках жилья в Валенсии. Именно продвинутые переговоры с одноимённым клубом могли послужить причиной поиска жилья в этом районе. Сообщается, что 56-летний специалист и его окружение уже контактировало с руководством «Валенсии».
«Валенсия», потерпевшая три поражения в четырёх последних матчах, покинула еврокубковую зону чемпионата Испании и опустилась на 8-е место, имея в своём активе 46 набранных очков в 32 турах.
Вальверде возглавил «Барселону» в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели на стадиях 1/4 и 1/2 финала, проиграв «Роме» (4:1, 0:3) и «Ливерпулю» (3:0, 0:4) соответственно. 13 января 2020 года Вальверде на посту главного тренера сине-гранатовых сменил бывший наставник «Бетиса» Энрике Сетьен.
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