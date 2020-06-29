Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фанаты «Униона» отпраздновали с игроками победу над «Фортуной»

Фанаты «Униона» отпраздновали с игроками победу над «Фортуной»
Футбол / Германия 0

Болельщики «Униона», выступающего в чемпионате Германии, решили необычным способом отметить завершение выступления клуба в Бундеслиге, ставшим для него первым в истории.

После игры 34-го тура чемпионата Германии, в которой «Унион» на домашнем стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине одержал победу над дюссельдорфской «Фортуной» со счётом 3:0, болельщики хозяев собрались с игроками, чтобы поздравить их с отличным выступлением в последней игре сезона. Встреча произошла неподалёку от стадиона. Они совместно распевали кричалки и песни, после чего фанаты поблагодарили игроков за весьма успешный сезон для клуба. К сожалению, не обошлось без небольшой стычки группы болельщиков с полицией, которая также попала на опубликованное видео.

Видео доступно на «Чемпионате».

Отметим, что для «Униона» это был первый в истории сезон в Бундеслиге. Команда завершила его на 11-м месте, набрав 41 очко в 34 турах.

«Унион» оштрафован за празднование победы с болельщиками
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020