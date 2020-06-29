Фанаты «Униона» отпраздновали с игроками победу над «Фортуной»

Болельщики «Униона», выступающего в чемпионате Германии, решили необычным способом отметить завершение выступления клуба в Бундеслиге, ставшим для него первым в истории.
После игры 34-го тура чемпионата Германии, в которой «Унион» на домашнем стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине одержал победу над дюссельдорфской «Фортуной» со счётом 3:0, болельщики хозяев собрались с игроками, чтобы поздравить их с отличным выступлением в последней игре сезона. Встреча произошла неподалёку от стадиона. Они совместно распевали кричалки и песни, после чего фанаты поблагодарили игроков за весьма успешный сезон для клуба. К сожалению, не обошлось без небольшой стычки группы болельщиков с полицией, которая также попала на опубликованное видео.
Видео доступно на «Чемпионате».
Отметим, что для «Униона» это был первый в истории сезон в Бундеслиге. Команда завершила его на 11-м месте, набрав 41 очко в 34 турах.
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