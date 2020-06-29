Меган Рапино: приятно, что женщины используют свой голос, требуя лучшего для Америки

Футболистка сборной США и обладательница «Золотого мяча» среди женщин Меган Рапино прокомментировала акцию против расизма от Национальной женской футбольной лиги США.
Перед началом матча между Северной Каролины и Портлендом игроки обеих команд встали на колено во время исполнения национального гимна в поддержку акции «Black Lives Matter» («Жизни чёрных имеют значение»).
«Приятно видеть это. Приятно видеть, что эти женщины используют свой голос, требуя лучшего для Америки, а также для темнокожих и цветных людей», — написала Рапино в «Твиттере».
Ранее Рапино отметилась также некоторыми громкими высказываниями. Девушка, являющаяся лесбиянкой, критиковала президента США Дональда Трампа, а также выказывала готовность бороться за одинаковую оплату футболистам и футболисткам.
- 29 июня 2020
-
04:24
-
04:12
-
03:42
-
03:18
-
02:56
-
02:47
-
02:34
-
02:07
-
00:54
-
00:44
-
00:40
-
00:23
-
00:08
-
00:06
- 28 июня 2020
-
23:55
-
23:36
-
23:29
-
23:20
-
23:08
-
22:55
-
22:36
-
22:24
-
22:21
-
22:04
-
21:55
-
21:39
-
21:37
-
21:31
-
21:13
-
21:11
-
20:52
-
20:50
-
20:30
-
20:26
-
20:13