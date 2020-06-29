Меган Рапино: приятно, что женщины используют свой голос, требуя лучшего для Америки

Футболистка сборной США и обладательница «Золотого мяча» среди женщин Меган Рапино прокомментировала акцию против расизма от Национальной женской футбольной лиги США.

Перед началом матча между Северной Каролины и Портлендом игроки обеих команд встали на колено во время исполнения национального гимна в поддержку акции «Black Lives Matter» («Жизни чёрных имеют значение»).



«Приятно видеть это. Приятно видеть, что эти женщины используют свой голос, требуя лучшего для Америки, а также для темнокожих и цветных людей», — написала Рапино в «Твиттере».

Ранее Рапино отметилась также некоторыми громкими высказываниями. Девушка, являющаяся лесбиянкой, критиковала президента США Дональда Трампа, а также выказывала готовность бороться за одинаковую оплату футболистам и футболисткам.