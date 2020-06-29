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Экс-игрок «Ливерпуля»: Мбаппе? Игрок, не желающий перейти к нам, должен обратиться к врачу

Экс-игрок «Ливерпуля»: Мбаппе? Игрок, не желающий перейти к нам, должен обратиться к врачу
Футбол / Англия 0

Бывший вратарь «Ливерпуля» Брюс Гроббелар выразил мнение о возможном переходе звёздного нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в стан мерсисайдцев.

«Что ж, если Мбаппе приедет на «Энфилд», ему наверняка придётся доказать свою значимость. Мы не знаем, каковы будут обстоятельства. Это будет зависеть от Клоппа, который, возможно, покажет что-то иное в новом сезоне.

Но кто бы ни прибыл на «Энфилд», как вы видите на примере с Такуми Минамино, ему придётся намного улучшать свою игру, чтобы попасть в основу.

Прямо сейчас все игроки хотят приехать и играть за «Ливерпуль», потому что мы чемпионы. Игрок, который не хочет перейти к нам, должен быстро обратиться к врачу, — цитирует Гроббелара Goal.

В досрочно завершившемся сезоне чемпионата Франции Мбаппе провёл 20 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 5 результативных передач.

Тренер «ПСЖ» считает, что Килиан Мбаппе увлекается игрой напоказ
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