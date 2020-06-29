Ван Перси: чтобы завоёвывать трофеи, «Арсеналу» нужен другой менталитет

Бывший нападающий «Арсенала» Робин ван Перси прокомментировал нынешнюю ситуацию в лондонской команде.
«Я считаю, что для «Арсенала» и Микеля Артеты очень важно найти способ исправить ситуацию. Угловые, штрафные удары, навесы – каждый раз в таких моментах ты задерживаешь дыхание и думаешь: «Арсенал» может пропустить». Это можно исправить только правильным менталитетом.
Фердиданд и Видич умерли бы, чтобы спасти команду от гола. Сделали бы всё, чтобы заблокировать мяч. Именно такой менталитет нужен, чтобы завоёвывать трофеи. Честно говоря, ничего такого я у «Арсенала» сейчас не вижу. Ничего нового, это было проблемой ещё в моё время.
Команде нужно найти защитников, которые будут готовы сделать всё, чтобы заблокировать мяч. Не хочу сказать, что нынешние защитники плохие, но чтобы выигрывать трофеи, нужен абсолютно другой уровень», — приводит слова Ван Перси Goal.
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