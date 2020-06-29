Игонин высказался за технические поражения командам в случае неявки на матчи РПЛ

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин высказался за технические поражения командам, которые по каким-либо причинам не будут являться на матчи концовки текущего нынешнего сезона РПЛ.
«Перед ответственными людьми стоит задача любой ценой доиграть чемпионат России. Не удивлюсь, что ближе к концовке сезона большое количество матчей будет отменено, и всем, кто не смог прибыть на игры, засчитают технические поражения. И это правильно: клубы единогласно утвердили нынешний регламент. Если кто-то голосовал против, хотелось бы знать, кто конкретно и почему, но нельзя менять правила по ходу игру, подписали – играйте. Чем думали, соглашаясь на эти условия?» — приводит слова Игонина Bobsoccer.
Ранее стало известно, что в «Оренбурге» выявлено восемь случаев заражения коронавирусом. Среди инфицированных оказались шесть футболистов и два сотрудника команды. Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин сообщил, что «Оренбург» отказался от матча с «Краснодаром» и решение по неявке команды на встречу будет выносить КДК РФС.
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