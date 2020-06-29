Помощник Конте: победа «Интера» над «Пармой» была более чем заслуженной
Помощник главного тренера «Интера» Кристиан Стеллини, возглавлявший команду в матче 28-го тура Серии А с «Пармой» из-за дисквалификации Антонио Конте, прокомментировал победу «Интера» со счётом 2:1.
«Думаю, это была заслуженная победа. Более чем заслуженная. Мы знали, что «Парма» очень опасна на контратаках, но мы владели инициативой, продолжали давить и в конце добыли заслуженные три очка.
Мы проанализировали голы, которые пропустили от «Сассуоло», и также проанализируем гол от «Пармы». Нелегко менять двух центральных защитников из трёх. Это был их первый матч за последние три или четыре месяца, так что им было трудно противостоять Жервиньо», — приводит слова Стеллини Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
«Интер» обыграл «Парму» в матче Серии А
- 29 июня 2020
-
07:21
-
07:10
-
06:55
-
06:00
-
05:24
-
04:50
-
04:24
-
04:12
-
03:42
-
03:18
-
02:56
-
02:47
-
02:34
-
02:07
-
00:54
-
00:44
-
00:40
-
00:23
-
00:08
-
00:06
- 28 июня 2020
-
23:55
-
23:36
-
23:29
-
23:20
-
23:08
-
22:55
-
22:36
-
22:24
-
22:21
-
22:04
-
21:55
-
21:39
-
21:37
-
21:31
-
21:13
Партнерский контент