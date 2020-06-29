Помощник Конте: победа «Интера» над «Пармой» была более чем заслуженной

Помощник главного тренера «Интера» Кристиан Стеллини, возглавлявший команду в матче 28-го тура Серии А с «Пармой» из-за дисквалификации Антонио Конте, прокомментировал победу «Интера» со счётом 2:1.



«Думаю, это была заслуженная победа. Более чем заслуженная. Мы знали, что «Парма» очень опасна на контратаках, но мы владели инициативой, продолжали давить и в конце добыли заслуженные три очка.



Мы проанализировали голы, которые пропустили от «Сассуоло», и также проанализируем гол от «Пармы». Нелегко менять двух центральных защитников из трёх. Это был их первый матч за последние три или четыре месяца, так что им было трудно противостоять Жервиньо», — приводит слова Стеллини Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

«Интер» обыграл «Парму» в матче Серии А