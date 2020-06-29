Газизов: гол Соболева в ворота «Уфы» был отменён совершенно правильно

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ничью 0:0 в матче со «Спартаком», который прошёл в Москве в рамках 24-го тура РПЛ.



«В целом мы можем быть удовлетворены результатом. Не могу сказать, что наша команда дала «Спартаку» создать много моментов у своих ворот, а гол был отменён совершенно правильно. Красно-белые — серьёзный раздражитель для «Уфы», поэтому довольны, что в итоге набрали в этом сезоне в играх с ними четыре очка — ничья на выезде и домашняя победа осенью (1:0). Теперь главное не останавливаться и хорошо подготовиться к следующим матчам», — приводят слова Газизова «Известия».



Московский «Спартак» набрал 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (31) — на 7-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 24 матчах набравший 56 очков.

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче чемпионата России