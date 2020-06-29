Газизов: гол Соболева в ворота «Уфы» был отменён совершенно правильно

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ничью 0:0 в матче со «Спартаком», который прошёл в Москве в рамках 24-го тура РПЛ.
«В целом мы можем быть удовлетворены результатом. Не могу сказать, что наша команда дала «Спартаку» создать много моментов у своих ворот, а гол был отменён совершенно правильно. Красно-белые — серьёзный раздражитель для «Уфы», поэтому довольны, что в итоге набрали в этом сезоне в играх с ними четыре очка — ничья на выезде и домашняя победа осенью (1:0). Теперь главное не останавливаться и хорошо подготовиться к следующим матчам», — приводят слова Газизова «Известия».
Московский «Спартак» набрал 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (31) — на 7-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 24 матчах набравший 56 очков.
- 29 июня 2020
-
07:21
-
07:10
-
06:55
-
06:00
-
05:24
-
04:50
-
04:24
-
04:12
-
03:42
-
03:18
-
02:56
-
02:47
-
02:34
-
02:07
-
00:54
-
00:44
-
00:40
-
00:23
-
00:08
-
00:06
- 28 июня 2020
-
23:55
-
23:36
-
23:29
-
23:20
-
23:08
-
22:55
-
22:36
-
22:24
-
22:21
-
22:04
-
21:55
-
21:39
-
21:37
-
21:31
-
21:13