«Милан» готов продлить контракт с Доннаруммой до 2023 года с повышением зарплаты

Руководство «Милана» намерено продлить соглашение с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».



По информации источника, новый контракт будет рассчитан до 2023 года. При этом клуб готов пойти на повышение зарплаты футболиста, сделав исключение только для него одного.



Агент игрока Мино Райола пытается договориться с руководством «Милана» о включении в контракт более-менее доступной суммы отступных за своего подопечного.



Текущее соглашение «Милана» с Доннаруммой рассчитано до лета 2021 года, и по нему футболист получает € 6 млн за сезон. Доннарумма является воспитанником «Милана». За основную команду красно-чёрных футболист начал выступать в 2015 году. В нынешнем сезоне 21-летний голкипер пропустил 33 мяча в 26 матчах во всех турнирах на клубном уровне. В его активе 10 сухих встреч.

Доннарумма готов продлить контракт с «Миланом», но только на улучшенных условиях