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Тренер получил $ 1,5 млн компенсации от клуба из ОАЭ, не проведя ни одного матча

Тренер получил $ 1,5 млн компенсации от клуба из ОАЭ, не проведя ни одного матча
Футбол / Прочие турниры 0

Аргентинский тренер Родольфо Арруабаррена получил $ 1,5 млн компенсации за досрочное увольнение из эмиратского футбольного клуба «Аль-Шарджа». При этом 44-летний специалист не провёл на посту наставника команды ни одного матча, сообщает TyC Sports.

В марте Арруабаррена покинул другой клуб из Объединённых Арабских Эмиратов — «Шабаб Аль-Ахли». После этого аргентинец возглавил «Аль-Шарджу», однако смена руководства привела к его отставке.

Родольфо начал тренерскую карьеру в «Тигре» в 2011 году, после чего возглавлял «Насьональ», «Боку Хуниорс», «Аль-Васл», «Аль-Райян», «Шабаб Аль-Ахли» и «Аль-Шарджу».

В качестве футболиста Арруабаррена выступал за «Боку Хуниорс», «Росарио Сентраль», «Вильярреал», афинский АЕК, «Тигре» и «Универсидад Католика».

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