Павел Мамаев: немаловажный момент, что я приношу пользу «Ростову». Для этого меня и взяли

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев поделился впечатлениями от домашней встречи 24-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1). 31-летний футболист открыл счёт в матче, забив на 1-й минуте.

«Пока чувствуется усталость, так как подготовка ко встрече с «Арсеналом» была, мягко говоря, скомканной. Благодаря нашим физиотерапевтам и медицинскому штабу, я думаю, мы все восстановимся и хорошо подготовимся к следующей игре.

Безусловно, забить два мяча в двух матчах — это приятно. Важно то, что в этих двух играх команда одержала победу. Для меня немаловажный момент, что я приношу пользу команде. В принципе, для этого, я думаю, меня и взяли в клуб.

Эти три очка очень важны, но так же как и в любой другой игре. На следующий матч мы будем выходить и играть только на победу, потому что у нас стоят задачи, которые нужно выполнять.

Красивые финты в моём исполнении? Это не то чтобы на публику. Просто так получается в некоторых ситуациях на поле. На уровне подсознания, наверное, так происходит», — приводит слова Мамаева пресс-служба «Ростова».