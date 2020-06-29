Карим Бензема: «Реал» обращает внимание на «Барселону», но мы сконцентрированы на себе

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема дал комментарий после победы в выездном матче 32-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом» (1:0).
«Момент с пасом пяткой был хорош, но важнее всего, что после этого был забит гол. Каземиро всё сделал правильно. Мы очень рады. Для меня такие передачи — это и есть футбол. Я знал, что Каземиро будет позади меня.
Отрыв от «Барселоны» в турнирной таблице? Конечно, мы обращаем внимание на «Барселону», но «Реал» сконцентрирован на себе. Я не буду говорить о «Барселоне», но у нас всё отлично. Мы двигаемся шаг за шагом. Каждый матч для нас — финал.
Мы хотели победить. Мы счастливы. Наша команда была очень мотивирована. Возвращаемся домой с тремя очками», — приводит слова 32-летнего французского нападающего Marca.
За шесть туров до завершения сезона «Реал» на два очка опережает «Барселону», которая занимает второе место.
- 29 июня 2020
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