Источник: Ашраф Хакими согласовал контракт с «Интером» и 30 июня пройдёт медосмотр

Защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими, в последние два сезона выступавший на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», близок к переходу в «Интер».
Как сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Скира, «сливочные» и «нерадзурри» сегодня, 29 июня, согласуют последние детали трансфера. Сам Ашраф уже договорился с итальянским клубом об условиях контракта, который будет рассчитан на пять лет. Ожидается, что завтра, 30 июня, марокканец пройдёт медосмотр.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера Ашрафа в «Интер» составит € 40 млн.
В нынешнем сезоне Хакими провёл в чемпионате Германии 32 матча, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач. Действующий контракт 21-летнего защитника с мадридским «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. В «Боруссию» он перешёл летом 2018 года на правах двухгодичной аренды.
- 29 июня 2020
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