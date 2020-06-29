Каземиро: «Реал» будет идти от матча к матчу. Хотим выиграть Примеру

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро дал комментарий после победы в выездном матче 32-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом» (1:0).
«Пас пяткой от Карима Бензема? Этот гол принадлежит ему. Мы привыкли к классу, которым он обладает, и к качеству его игры. Я должен был отпраздновать забитый мяч с Каримом, поскольку этот гол — его заслуга. Знал, что он найдёт меня передачей, поэтому и попросил у него мяч.
Ситуация в Примере? Мы продолжим фокусироваться на себе, идти от матча к матчу. «Эспаньол» уже в прошлом, теперь думаем о «Хетафе». Хотим победить во всех встречах. Впереди ещё длинный путь, и мы знаем, что каждый матч похож на кубковый финал. Хотим выиграть лигу», — цитирует Каземиро Marca.
За шесть туров до завершения сезона «Реал» на два очка опережает «Барселону», которая занимает второе место.
- 29 июня 2020
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