Аяз Гулиев получит ещё один шанс в «Спартаке» на летних сборах

Как стало известно «Чемпионату», вопрос о дальнейших перспективах полузащитника Аяза Гулиева в «Спартаке» будет решён по окончании нынешнего сезона.
На данный момент речь о расторжении контракта не идёт. Главный тренер команды Доменико Тедеско не видит игрока в основном составе, однако между сезонами у красно-белых запланирован тренировочный сбор. По его результатам и станет понятно будущее Гулиева в «Спартаке».
23-летний Гулиев является воспитанником «Спартака». Летом 2018 года хавбек перешёл в «Ростов» за € 500 тыс. Спустя полгода спартаковцы совершили обратный трансфер игрока за € 1 млн. В нынешнем сезоне Аяз принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги (8 — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился и получил 5 жёлтых карточек. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2023 года.
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