«Барселона» планирует уволить Энрике Сетьена по окончании сезона

Энрике Сетьен, скорее всего, не будет возглавлять каталонскую «Барселону» после нынешней кампании. Руководство сине-гранатовых планирует расстаться с 61-летним специалистом в межсезонье, сообщает Goal.

Боссы «Барселоны» недовольны работой Сетьена. Они готовы продолжить с ним сотрудничество только в случае резкого улучшения результатов, а также завоевания титулов испанской Примеры и Лиги чемпионов.

На этот момент каталонцы занимают второе место в турнирной таблице Примеры. Они отстают от мадридского «Реала» на два очка. В Лиге чемпионов сине-гранатовые сражаются с «Наполи» за выход в четвертьфинал (первый матч завершился со счётом 1:1).

Против Сетьена выступают также многие футболисты команды во главе с нападающим Лионелем Месси и защитником Жераром Пике. Они недовольны тактикой испанского специалиста и его комментариями в прессе.

Энрике возглавил «Барселону» в середине января. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. Главным претендентом на пост нового главного тренера сине-гранатовых считается бывший хавбек клуба Хави, который в настоящее время работает в катарском «Аль-Садде».