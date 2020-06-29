«Барселона» планирует уволить Энрике Сетьена по окончании сезона

Энрике Сетьен, скорее всего, не будет возглавлять каталонскую «Барселону» после нынешней кампании. Руководство сине-гранатовых планирует расстаться с 61-летним специалистом в межсезонье, сообщает Goal.
Боссы «Барселоны» недовольны работой Сетьена. Они готовы продолжить с ним сотрудничество только в случае резкого улучшения результатов, а также завоевания титулов испанской Примеры и Лиги чемпионов.
На этот момент каталонцы занимают второе место в турнирной таблице Примеры. Они отстают от мадридского «Реала» на два очка. В Лиге чемпионов сине-гранатовые сражаются с «Наполи» за выход в четвертьфинал (первый матч завершился со счётом 1:1).
Против Сетьена выступают также многие футболисты команды во главе с нападающим Лионелем Месси и защитником Жераром Пике. Они недовольны тактикой испанского специалиста и его комментариями в прессе.
Энрике возглавил «Барселону» в середине января. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. Главным претендентом на пост нового главного тренера сине-гранатовых считается бывший хавбек клуба Хави, который в настоящее время работает в катарском «Аль-Садде».
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