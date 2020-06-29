«Динамо» продлило контракты с восемью футболистами до конца сезона

«Динамо» на своём официальном сайте сообщило о продлении контракта с восемью футболистами до окончания нынешнего сезона.



Чемпионат за бело-голубых доиграют защитники Владимир Рыков и Роман Нойштедтер, полузащитники Антон Соснин, Артур Юсупов и Жоаозиньо, а также нападающий Кирилл Панченко, чьи контракты были рассчитаны до конца июня. Помимо них, в команде до конца сезона останутся находящиеся в аренде хавбек Оскар Хильемарк и форвард Сильвестр Игбун.



«Динамо», набрав 31 очко в 23 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 6 очков. В следующем туре бело-голубые сыграют с «Сочи». Матч состоится на стадионе «Фишт» в Сочи 1 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

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