«Динамо» продлило контракты с восемью футболистами до конца сезона
«Динамо» на своём официальном сайте сообщило о продлении контракта с восемью футболистами до окончания нынешнего сезона.
Чемпионат за бело-голубых доиграют защитники Владимир Рыков и Роман Нойштедтер, полузащитники Антон Соснин, Артур Юсупов и Жоаозиньо, а также нападающий Кирилл Панченко, чьи контракты были рассчитаны до конца июня. Помимо них, в команде до конца сезона останутся находящиеся в аренде хавбек Оскар Хильемарк и форвард Сильвестр Игбун.
«Динамо», набрав 31 очко в 23 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 6 очков. В следующем туре бело-голубые сыграют с «Сочи». Матч состоится на стадионе «Фишт» в Сочи 1 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
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