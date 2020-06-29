Кто был лучшим игроком 24-го тура РПЛ?

Завершился 24-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. «Чемпионат» предлагает выбрать лучшего футболиста прошедших семи матчей.

Проголосовать можно за одного из восьми игроков: Эрик Бикфалви («Урал»), Никита Бурмистров («Сочи»), Артём Дзюба («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Евгений Луценко («Арсенал»), Малком («Зенит»), Алексей Миранчук («Локомотив») и Иван Ордец («Динамо»). Доступен также вариант «Кто-то другой».

Принять участие в опросе можно на «Чемпионате».

После 24 туров турнирную таблицу российского первенства возглавляет «Зенит», набравший 56 очков. Второе место занимает «Локомотив» (47), третье — «Ростов» (41). В первую пятёрку входят также «Краснодар» (41) и ЦСКА (37). Шестым идёт «Спартак» (32).