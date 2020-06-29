Агент: Рыжиков мог перейти в «Барселону»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря «Крыльев Советов» Сергея Рыжикова, рассказал о несостоявшемся переходе своего подопечного в «Барселону».



«Рыжиков мог перейти в «Барселону». Это было после того легендарного матча. Тогда ещё и Вальдес хотел уехать в Америку. Меня познакомили с Сандро Роселем. Мы очень много общались. Серёга и «Рубин» часто играли против испанцев, и Рыжий стоял очень хорошо. В итоге Вальдес передумал ехать в MLS. А самое обидное, что позже Вальдес порвал «кресты». И сам не играл, и нам дорогу перебежал (смеётся).



Какие условия были? Серёга терял около € 300-400 тысяч чистыми в год. Он сказал, что это ерунда и что он готов бесплатно играть за «Барсу». В «Рубине» он получал 2,2 лимона, а в Барсе – 1,6», — приводятся слова Сафонова на канале Анара Ибрагимова в «Яндекс. Дзен».

Сергей Рыжиков: заканчивать не хочется. Мой ориентир — РПЛ, но не зарекаюсь и от ФНЛ