Агент: Рыжиков мог перейти в «Барселону»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря «Крыльев Советов» Сергея Рыжикова, рассказал о несостоявшемся переходе своего подопечного в «Барселону».
«Рыжиков мог перейти в «Барселону». Это было после того легендарного матча. Тогда ещё и Вальдес хотел уехать в Америку. Меня познакомили с Сандро Роселем. Мы очень много общались. Серёга и «Рубин» часто играли против испанцев, и Рыжий стоял очень хорошо. В итоге Вальдес передумал ехать в MLS. А самое обидное, что позже Вальдес порвал «кресты». И сам не играл, и нам дорогу перебежал (смеётся).
Какие условия были? Серёга терял около € 300-400 тысяч чистыми в год. Он сказал, что это ерунда и что он готов бесплатно играть за «Барсу». В «Рубине» он получал 2,2 лимона, а в Барсе – 1,6», — приводятся слова Сафонова на канале Анара Ибрагимова в «Яндекс. Дзен».
- 29 июня 2020
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