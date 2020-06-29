Агент Сафонов рассказал о несостоявшихся переходах звёздных игроков в «Зенит»

Агент Алексей Сафонов рассказал о несостоявшихся переходах звёздных футболистов в «Зенит» во времена работы в клубе ныне покойного Константина Сарсании.



«Когда Костя вновь стал спортивным директором в «Зените», встал вопрос о центральном защитнике после срыва Маноласа. Его сын Денис напомнил о Лангле. После звонка Кости в «Севилью» питерцам сказали: € 40 миллионов. На этом их разговор был окончен. Позже «Севилья» им перезванивала и предлагала за 30. Но Костя даже не стал разговаривать. Потом за эти 40 Лангле и перешёл в «Барселону».



Все думают, что «Зенит» – это денежный мешок. Костя мне рассказывал один случай. Как только он стал спортивным директором, ему позвонил агент Белотти. Тогда уже и Манчини пришёл в «Зенит». Агент говорит по телефону: «У вас такая хорошая команда. У нас есть футболист. Он играет в «Торино». У него отступные — € 100 млн. За 75 договоримся». Сарсания сказал: «Нет, спасибо! Нам неинтересно. Мы не готовы столько платить. 75 млн – это ненормально».



Какие ещё сделки срывались у Сарсании? Дуглас Коста и Манолас. Дуглас Коста играл тогда в «Баварии». Это было до «Ювентуса». 2017 год. Костя полетел в Мюнхен на переговоры. Цена вопроса – около € 40 млн. Нужен был игрок на эту позицию. И там зарплата была космическая. Сначала договорились, но потом решили, что не будут платить такие деньги. Ещё был конкретный разговор по Марсело Брозовичу из «Интера». Они не договорились по деньгам. Брозович очень много попросил», — приводятся слова Сафонова на канале Анара Ибрагимова в «Яндекс. Дзен».

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