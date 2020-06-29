«Де Брёйне надоел «Ман Сити». Он перейдёт в «Ньюкасл». Брюс пошутил над звездой «горожан»

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Стив Брюс после поражения в четвертьфинале Кубка Англии с «Манчестер Сити» (0:2) пошутил над полузащитником «горожан» Кевином Де Брёйне.
59-летний специалист прервал послематчевое интервью звезды «Сити», когда проходил мимо.
«Кевин собирается перейти в наш клуб. Это мой эксклюзив. Ему надоел «Манчестер Сити». Он планирует играть за «Ньюкасл», — приводит слова Брюса Sky Sports.
Де Брёйне выступает за «Сити» с 2015 года. Ранее бельгиец защищал цвета «Вольфсбурга», «Челси», «Вердера» и «Генка». Контракт 29-летнего хавбека рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 120 млн.
В нынешнем сезоне Кевин записал в свой актив 12 голов и 19 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
- 29 июня 2020
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