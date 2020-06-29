Евгений Луценко установил рекорд РПЛ по голам головой за один сезон

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко установил новый рекорд Российской Премьер-Лиги.



Как сообщает пресс-служба лиги, 33-летний футболист, поразив ворота «Ростова», забил уже восьмой гол головой в нынешнем сезоне. Ранее за один розыгрыш чемпионата России никому не удавалось забить столько мячей таким образом.



Предыдущий рекорд – семь голов головой – покорился нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе, бывшему форварду «Рубина» и «Зенита» Александру Бухарову, а также Сейду Думбия, игравшему в атаке ЦСКА.



Луценко защищает цвета «Арсенала» с прошлого года, а ранее выступал за «Динамо», «Мордовию», «СКА-Энергию», «Ростов» и «Торпедо». Всего в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Евгений провёл 22 матча, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

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